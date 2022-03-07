مدير تعليم جازان يقف على سير اختبارات نهاية الفصل الثاني بمدارس المنطقة‬

من جانب آخر واصلت الإدارة جهودها في متابعة سير الاختبارات عبر الزيارات الميدانية للقيادات التعليمية ومديري مكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات للاطلاع على استعدادات المدارس وتقديم الدعم لها، كما بادرت الإدارة بتخصيص عدد من الأرقام الهاتفية للإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات في الجوانب الإرشادية.