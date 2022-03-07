مدير تعليم جازان يقف على سير اختبارات نهاية الفصل الثاني بمدارس المنطقة
وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم على سير الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني بعدد من مدارس المنطقة يرافقه المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.
وناقش "أبوهادي" مع منسوبي المدارس المستوى التعليمي للطلاب وأبرز جهود المدارس لتحسين نواتج التعلم، إضافة للخطط والاستعدادات المبذولة لضمان سير الاختبارات بنجاح، مطلعاً على الجهود التي قدمت من الهيئتين التعليمية والإدارية لتهيئة البيئة المناسبة والآمنة للطلاب بما يضمن أداءهم للاختبارات بكل يسر وسهولة وأمان.
وحفز "أبوهادي" الطلاب خلال زيارته لقاعات الاختبارات لبذل الجهد والحرص على الاستذكار الجيد، مؤكداً على ثقة الجميع بهم لتحقيق النجاح والتفوق والإسهام في بناء الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة.
من جانب آخر واصلت الإدارة جهودها في متابعة سير الاختبارات عبر الزيارات الميدانية للقيادات التعليمية ومديري مكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات للاطلاع على استعدادات المدارس وتقديم الدعم لها، كما بادرت الإدارة بتخصيص عدد من الأرقام الهاتفية للإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات في الجوانب الإرشادية.