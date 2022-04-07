مدير تعليم جدة يدشن مشروع تطوير مبنى ابتدائية شداد بن أوس

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعود، مشروع تطوير مبنى مدرسة شداد بن أوس الابتدائية بحي الربوة، الذي نفذته شركة تطوير للمباني.
حضر التدشين المدير التنفيذي لشركة تطوير بالقطاع الغربي الدكتور عبدالرحمن البريدي، ومساعدو مدير التعليم، ومدير مكتب التعليم بالصفا، ومنسوبو المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب وأولياء أمورهم.
وقام "المسعودي" بجولة في مرافق المدرسة التي تتكون من ثلاثة طوابق تضم ٢٨ فصلًا دراسيًّا، وصالة رياضية حديثة، وملعب عشبي، ومعمل للعلوم والحاسب الآلي، وفناء داخلي، وتستوعب أكثر من ٨٠٠ طالب، كما تشتمل المدرسة على شبكة إنذار ضد الحريق، وأربعة مخارج للطوارئ؛ حيث تم توفير مقومات البيئة التعليمية النموذجية في مشروع تطوير المدرسة.
وفي ختام الجولة قدم المدير العام للتعليم بجدة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه للتعليم من رعاية واهتمام ودعم مستمر لتوفير البيئة التعليمية الجاذبة والآمنة للطلاب، مثمنًا كذلك جهود وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني في إخراج مشروع تطوير المدرسة بهذا الصرح التعليمي المميز.
وأضاف "المسعودي" أن هذا المشروع سبقه تدشين مشاريع هذا العام، وسيتم تدشين مشاريع تعليمية مستقبلًا -بإذن الله- متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.