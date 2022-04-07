مدير تعليم جدة يدشن مشروع تطوير مبنى ابتدائية شداد بن أوس

وقام "المسعودي" بجولة في مرافق المدرسة التي تتكون من ثلاثة طوابق تضم ٢٨ فصلًا دراسيًّا، وصالة رياضية حديثة، وملعب عشبي، ومعمل للعلوم والحاسب الآلي، وفناء داخلي، وتستوعب أكثر من ٨٠٠ طالب، كما تشتمل المدرسة على شبكة إنذار ضد الحريق، وأربعة مخارج للطوارئ؛ حيث تم توفير مقومات البيئة التعليمية النموذجية في مشروع تطوير المدرسة.