مدير تعليم جدة يقف على انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

وقدم مدير عام تعليم جدة في ختام جولته على المدارس، الشكر والتقدير لإدارات المدارس بنين وبنات، والمعلمين والمعلمات، والكوادر الإدارية فيها؛ على جهودهم المبذولة لتهيئة الأجواء الصحية والنفسية والفنية للطلاب والطالبات؛ مضيفًا أن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين- بنات) سيتواجدون فترة الاختبارات ميدانيًّا؛ لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في المدارس، راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق، ومثمنًا في الوقت ذاته جهود أولياء الأمور التكاملية مع المدرسة من تهيئة أبنائهم وتكثيف متابعتهم والإشراف على مراجعتهم للمواد الدراسية؛ لا سيما في مرحلة الاختبارات.