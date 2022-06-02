"مدير تعليم جدة" يُكَرّم 386 طالبًا حققوا مراكز متقدمة في مسابقات محلية ووزارية

وأشاد "الزارع" خلال كلمته في الحفل، بما حققه طلاب وطالبات تعليم جدة، من حضور مشرّف ومراكز متقدمة، في مختلف المسابقات والمشاركات المحلية والوزارية التي شاركوا فيها مؤخرًا؛ مؤكدًا أن رفعهم لراية المملكة عاليًا في المحافل العالمية يعكس حرصهم واهتمامهم، ويعكس أيضًا جهودًا مخلصة لمن يقف خلفهم في مدارسهم وأسرهم، ليستمروا في تحقيق الإنجازات بهمة وشغف دائم نحو التفوق والريادة والسير في ركب رؤية المملكة التي صاغها عراب الرؤية ولي العهد الأمين -حفظه الله- مقدمًا لهم التهنئة بما حققوا من نجاح وتميز؛ لافتًا إلى أنه سيكون له دور مهم في مستقبل الوطن الغالي ونمائه.