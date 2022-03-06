"مدير تعليم سراة عبيدة" يتفقد الاختبارات الحضورية للطلاب

تفقّد مدير تعليم محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة التعليمية مع انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني حضورياً لجميع المراحل الدراسية .
وشملت الزيارة ابتدائية خباب بن الأرت، ومتوسطة اليرموك، وثانوية الملك عبدالله بسراة عبيدة، في إطار البرنامج الإشرافي لقيادات التعليم لمتابعة سير الاختبارات.
وقال "العلكمي"، إن العودة الحضورية للاختبارات، لها تأثير إيجابي على الناتج النهائي لمستوى الطلاب والطالبات، بفضل جهود الدولة في توفير لقاحات كورونا، لتحقيق البيئة الآمنة صحياً لمرتادي المدارس، وهذه النجاحات التعليمية لم تتحقق إلا نتيجةً لما يحظى به التعليم من دعم سخي من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله - إيماناً منهما بأن التعليم محور رئيس للنهوض بالبلدان وإحداث التنمية الشاملة المستدامة.
وأكد أن الاختبارات تسير في الاتجاه الصحيح والمخطط له في ظل توجيهات وزارة التعليم، كما أن الحضور لقاعات الاختبارات كان ملفتاً وبشغف من أبنائنا الطلاب، خصوصاً طلاب المرحلة الابتدائية، أبدوا ارتياحهم بالعودة إلى أروقة المدارس وأداء الاختبارات حضورياً في أجواءٍ تربوية، ووفق إجراءات احترازية وصحية آمنة.
واطلع "العلكمي"، على نماذج الأسئلة التي يتم اختبارها، وكذلك أعمال لجنة الكنترول، مؤكداً أهمية رصد الدرجات في نظام "نور المركزي" أولاً بأول.