"مدير تعليم سراة عبيدة" يتفقد الاختبارات الحضورية للطلاب

وقال "العلكمي"، إن العودة الحضورية للاختبارات، لها تأثير إيجابي على الناتج النهائي لمستوى الطلاب والطالبات، بفضل جهود الدولة في توفير لقاحات كورونا، لتحقيق البيئة الآمنة صحياً لمرتادي المدارس، وهذه النجاحات التعليمية لم تتحقق إلا نتيجةً لما يحظى به التعليم من دعم سخي من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله - إيماناً منهما بأن التعليم محور رئيس للنهوض بالبلدان وإحداث التنمية الشاملة المستدامة.