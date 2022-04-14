مدير "تعليم صبيا" يتفقّد المشاريع المدرسية الجديدة بفيفا والداير

كما اطلع مدير "تعليم صبيا" برفقة المهندس "الصميدي" ومدير مكتب "تعليم الداير" الدكتور مفرح المالكي على 6 مشاريع مدرسية جديدة جارٍ تنفيذها في المحافظة، والتي تسهم في ارتفاع نسبة المباني الحكومية بعد الانتهاء من استلامها من نحو 6% في البنات و20% في البنين، لتصل إلى 33% في البنات و29% للبنين، وذلك وفقًا لخطة التسكين والاستثمار الأمثل للمباني الحكومية إضافة للتخلص من 19 مبنىً مستأجرًا، وتشمل المجمعات التعليمية الجديدة (مجمع آمنة بنت وهب التعليمي، مجمع آل علي للبنات، ومشروع الطفولة المبكرة في الدائر، وابتدائية ومتوسطة سودة بن زمعة، ومجمع الشيماء بنت الحارث التعليمي، ومشروع ابتدائية ومتوسطة السنطة).