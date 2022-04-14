مدير "تعليم صبيا" يتفقّد المشاريع المدرسية الجديدة بفيفا والداير

قام مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي، اليوم، بجولة تفقدية لعددٍ من المباني والمشاريع المدرسية الجديدة المنفذة في محافظتي فيفا والداير والجاري استلامها تباعًا وفق خطة زمنية مجدولة.
وشملت الجولة في محافظة فيفا والتي رافقه خلالها المدير الإقليمي بالمنطقة الجنوبية لشركة تطوير المباني المهندس محمد الصميدي ومدير مكتب التعليم في محافظة فيفا يحيى الفيفي الاطلاع على مراحل الإنجاز النهائية في 7 مشاريع مدرسية جديدة تسهم في الاستغناء عن 17 مبنى مستأجرًا ورفع نسبة المباني الحكومية في المحافظة من صفر % في البنات و4% في البنين لتصل نسبة المباني الحكومية خلال هذا العام لحوالي 38% في البنات و74% في البنين من خلال استلام وتشغيل (مجمعي الخشعة بنين وبنات، ومجمعي الدفرة بنين وبنات، ومجمع نيد مجبا التعليمي، ومجمع جوة الشراحيلي، ومشروع الطحلة بنين).
كما اطلع مدير "تعليم صبيا" برفقة المهندس "الصميدي" ومدير مكتب "تعليم الداير" الدكتور مفرح المالكي على 6 مشاريع مدرسية جديدة جارٍ تنفيذها في المحافظة، والتي تسهم في ارتفاع نسبة المباني الحكومية بعد الانتهاء من استلامها من نحو 6% في البنات و20% في البنين، لتصل إلى 33% في البنات و29% للبنين، وذلك وفقًا لخطة التسكين والاستثمار الأمثل للمباني الحكومية إضافة للتخلص من 19 مبنىً مستأجرًا، وتشمل المجمعات التعليمية الجديدة (مجمع آمنة بنت وهب التعليمي، مجمع آل علي للبنات، ومشروع الطفولة المبكرة في الدائر، وابتدائية ومتوسطة سودة بن زمعة، ومجمع الشيماء بنت الحارث التعليمي، ومشروع ابتدائية ومتوسطة السنطة).
وأشار المتحدث الرسمي إبراهيم الحازمي أن الأهالي عبروا عن خالص شكرهم للقيادة الرشيدة؛ نظير ما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم سخي، مثمنين لأمير منطقة جازان ونائبه توجيهاتهما السديدة ودعمهما المتواصل للإدارة ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ متابعته المباشرة لجميع المشروعات التعليمية التي تنفذها الوزارة بمختلف المناطق التعليمية، بما يسهم في توفير مبانٍ تعليمية ذات بيئة آمنة ومحفزة وذات جودة عالية تقدم من خلالها خدمات تربوية متعددة تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة ونجاح تطبيق المسارات والخطط التطويرية للمناهج الدراسية.
كما أشار المتحدث الرسمي لتثمين مدير إدارة تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي لشركة تطوير المباني وإدارة المشاريع الجهود المتميزة في المتابعة الميدانية لإنجاز المشاريع وفق جدولها الزمني ومساندة محافظي المحافظات والتنسيق العالي مع مديري مكاتب التعليم.