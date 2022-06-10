مدير "جدة بيير": نحرص على تقديم الخدمة المثلى لذوي الاحتياجات الخاصة

كشف مدير مشروع منطقة جدة بيير بموسم جدة أحمد الرفاعي عن العزم على إضافة لعبتين جديدتين، إحداهما لا يوجد منها سوى لعبتين في العالم، وذلك خلال الأيام القادمة من الموسم، ليستطيع مرتادو جدة بيير تجربة أنواع مختلفة من الألعاب خاصة مع الإقبال الكبير على المنطقة.