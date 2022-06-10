مدير "جدة بيير": نحرص على تقديم الخدمة المثلى لذوي الاحتياجات الخاصة

كشف مدير مشروع منطقة جدة بيير بموسم جدة أحمد الرفاعي عن العزم على إضافة لعبتين جديدتين، إحداهما لا يوجد منها سوى لعبتين في العالم، وذلك خلال الأيام القادمة من الموسم، ليستطيع مرتادو جدة بيير تجربة أنواع مختلفة من الألعاب خاصة مع الإقبال الكبير على المنطقة.
وقال "الرفاعي": الموسم حريص على تقديم أفضل الخدمات وبأفضل الأسعار لزوار جدة بيير، والذي يستطيع زواره اللعب والاستمتاع بكل الألعاب والخدمات الموجودة لكل الفئات العمرية.
وأضاف: تم تخفيض أسعار العديد من الألعاب كما تم الإعلان عنها مسبقاً، وأصبح بإمكان الوالدين أو المرافقين للأطفال الدخول إلى الألعاب الخاصة بالأطفال دون دفع رسوم كمرافقين لأطفالهم.
وأكد حرص موسم جدة والقائمين عليه على الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمة المثلى لهم، حيث سيتم تخصيص قائمة من الألعاب المختلفة لتكون المتنفس لهم من خلال جدة بيير.