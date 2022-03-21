مدير "صحة الطائف" يدشن العيادات المتنقلة في تربة والخرمة

وتتولى هذه العيادات تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل الكشف على الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة، ومتابعة صحة الطفل السليم، والتطعيمات، كما تُعد محطةً للتثقيف الصحي، مع تقديم الخدمات المساندة مثل عيادة الطب العام.