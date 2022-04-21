مدير صحة الطائف يرأس ورشة عمل لخطة 100 يوم

ترأس مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني ورشة عمل لخطة 100 يوم، وذلك لغرض تعزيز ورفع جودة الخدمات الصحية من خلال التخطيط قصير المدى.
هذا وارتكزت ورشة العمل على خمسة محاور رئيسة وهي تحسين تجربة المريض وتحسين البنية التحتية وتحسين تجربة الموظفين وتعزيز التحول الرقمي وأخيرًا تحسين مؤشرات الأداء.
وبدأت الورشة بتقسيم المشاركين إلى مجموعة فرق الخدمات العلاجية الصحة العامة الالتزام والاستثمار الجودة والتمريض وتجربة المستفيد والعلاقات العامة والتواصل الداخلي ومكتب ادارة المشاريع، حيث تم طرح العديد من المشروعات التحسينية ومناقشتها وطرق تنفيذها وكذلك تحديد المتطلبات لتنفيذها.