مدير صحة الطائف يرأس ورشة عمل لخطة 100 يوم

وبدأت الورشة بتقسيم المشاركين إلى مجموعة فرق الخدمات العلاجية الصحة العامة الالتزام والاستثمار الجودة والتمريض وتجربة المستفيد والعلاقات العامة والتواصل الداخلي ومكتب ادارة المشاريع، حيث تم طرح العديد من المشروعات التحسينية ومناقشتها وطرق تنفيذها وكذلك تحديد المتطلبات لتنفيذها.