مدير صحة الطائف يواصل جولاته التفقدية ويزور مستشفيات المويه وظلم

استمرارًا للجولات التفقدية للمستشفيات الطرفية، تفقد صباح اليوم الخميس مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، مستشفى المويه ومستشفى ظلم؛ حيث اطلع على سير العمل واطمأن على صحة المرضى والخدمات العلاجية المقدمة لهم.
وزار القحطاني بعض أقسام المستشفيات، ومنها أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والتنويم.. بعد ذلك اجتمع مدير الشؤون الصحية بإدارات المستشفيات وعدد من الأطباء والمسؤولين؛ حيث تم مناقشة تحسين بعض آليات العمل والاستعداد لموسم الحج؛ لا سيما وأن مستشفيات المويه وظلم يقعان على طرق رئيسية منها طريق الطائف- الرياض، الذي يعبره حجاج البر من المناطق الوسطى والشرقية ودول الخليج.