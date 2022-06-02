مدير صحة الطائف يواصل جولاته التفقدية ويزور مستشفيات المويه وظلم

وزار القحطاني بعض أقسام المستشفيات، ومنها أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والتنويم.. بعد ذلك اجتمع مدير الشؤون الصحية بإدارات المستشفيات وعدد من الأطباء والمسؤولين؛ حيث تم مناقشة تحسين بعض آليات العمل والاستعداد لموسم الحج؛ لا سيما وأن مستشفيات المويه وظلم يقعان على طرق رئيسية منها طريق الطائف- الرياض، الذي يعبره حجاج البر من المناطق الوسطى والشرقية ودول الخليج.