مدير عام الموارد البشرية بنجران يتفقد فروع الوزارة بمحافظة شرورة

ودعا مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى.