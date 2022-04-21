مدير عام الموارد البشرية بنجران يتفقد فروع الوزارة بمحافظة شرورة

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري فرع الوزارة بمحافظة شرورة، وتنفيذ خطة التفتيش والمتابعة لبرامج التوطين.
وقد بدأت الزيارة بحملة تفتيشية لعدد من المنشآت التجارية من قطاعات تجارية مختلفة بعدها تفقد "الدوسري" فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشرورة.
وخلال الجولة بين مشرف فروع الوزارة بمحافظة شرورة محمد بن علي النهدي الخدمات التي تقدمها فروع الوزارة بالمحافظة فيما نوه "الدوسري" بالجهود التي تُبذل من قبل الفروع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ودعا مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى.