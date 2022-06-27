مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

جدير بالذكر بأنه تتواجد قطاعات وزارة الصحة في كل جزء من المشاعر المقدسة في استعداد مرتفع وتأهب عالٍ لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الصحية لهم بأسرع وأفضل الإمكانات، فلا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث (منى، مزدلفة، عرفة) من وجود قطاعات وزارة الصحة سواءً مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني أو أسطول ميداني.