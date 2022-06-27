مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات في المرافق الطبية المتخصصة؛ قبل أداء فريضة الحج ووصول الحجاج للمشاعر المقدسة؛ لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج ١٤٤٣هـ، بالمشاعر المقدسة بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
حيث رافقه في الجولة مدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري وعدد من قياديي الصحة.
وصرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، بأن هذه الجولة جاءت استكمالاً لجولات سابقة؛ لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة وقياس جاهزيتها، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم، كاشفاً خلال جولته خضوع عدد من منسوبي أقسام الطوارئ لدورات تدريبية؛ لرفع الجاهزية والاستعداد لخدمة الحجيج.
وشكر الجهود التي تبذلها جميع الكوادر الصحية المكلفة بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام سواء في المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة أو داخل مكة المكرمة.
وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن الجولة شملت زيارة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة منها (مستشفى شرق عرفات، مستشفى جبل الرحمة، مستشفى نمرة بمشعر عرفات، مستشفى منى الوادي، مستشفى منى الجسر، مستشفى منى الشارع الجديد، مستشفى الطوارئ بمشعر منى وعدد من المراكز الصحية الأولية بالمشاعر المقدسة) بالإضافة إلى ما تقدمه الصحة سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.
وبين أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.
جدير بالذكر بأنه تتواجد قطاعات وزارة الصحة في كل جزء من المشاعر المقدسة في استعداد مرتفع وتأهب عالٍ لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الصحية لهم بأسرع وأفضل الإمكانات، فلا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث (منى، مزدلفة، عرفة) من وجود قطاعات وزارة الصحة سواءً مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني أو أسطول ميداني.