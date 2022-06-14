مدير مستشفى ظلم يدشن خدمات الرعاية الصحية المنزلية

فيما قدم مدير الطب المنزلي بالمستشفى شرحاً عن البرنامج الذي يوفر رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمنشأة الصحية في أماكن إقامتهم، وذلك من خلال فريق صحي مدرب وبتنسيق مستمر مع الطبيب المعالج، حيث يُقيّم فريق العمل الحالة الصحية لكل مريض بشكل كامل قبل إدراجه في الخدمة، للوقوف على وضعه الصحي والاجتماعي.