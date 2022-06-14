مدير مستشفى ظلم يدشن خدمات الرعاية الصحية المنزلية

دشنَ مدير مستشفى ظلم العام نبيه الذيابي، اليوم الثلاثاء قسم الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى، وذلك بحضور المدير الطبي ومديري الإدارات.
فيما قدم مدير الطب المنزلي بالمستشفى شرحاً عن البرنامج الذي يوفر رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمنشأة الصحية في أماكن إقامتهم، وذلك من خلال فريق صحي مدرب وبتنسيق مستمر مع الطبيب المعالج، حيث يُقيّم فريق العمل الحالة الصحية لكل مريض بشكل كامل قبل إدراجه في الخدمة، للوقوف على وضعه الصحي والاجتماعي.
ويقدم البرنامج عدداً من الخدمات الصحية المنزلية من ضمنها متابعة مرضى الأمراض المزمنة، العناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، تقديم خدمات العلاج الوريدي، النقل غير الإسعافي، تثقيف وتدريب المرضى ومرافقيهم وغيرها من الخدمات.