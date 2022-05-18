مدير "هدف": إعادة تصميم برامج الدعم من 32 برنامجًا إلى 8 برامج

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، مُضِي الصندوق في تدريب وتأهيل القوى الوطنية، وتمكينها من فرص العمل، انطلاقًا من مهامه ومسؤولياته، إضافة إلى دعم أوجه الشراكة والعمل على تطويرها وتعزيزها مع القطاع الخاص، والاستفادة من الأبحاث والدراسات المختصة والمهتمة بسوق العمل؛ لمعرفة الاحتياج الوظيفي وفقًا لمتطلبات ومؤشرات السوق.