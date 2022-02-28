مدير "هدف": 280 ألف مواطن ومواطنة تم دعم توظيفهم في القطاع الخاص خلال 2021

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني؛ أن عدد مَن دعم توظيفهم في القطاع الخاص تجاوز 280 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الدعم المقدمة من الصندوق خلال 2021؛ منهم 55 % إناث و45 % ذكور، واستفاد 2.2 مليون مواطن ومواطنة من خدمات وبرامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين المقدمة من "هدف".

وأكّد تركي الجعويني؛ أن 53 ألف منشأة قطاع خاص استفادت من برامج الصندوق خلال العام الماضي 90 %، منها منشآت صغيرة ومتوسطة. وقال "خلال بناء إستراتيجية الصندوق درسنا برامج ومبادرات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل للتأقلم مع الإستراتيجية كما عملنا على إعادة تصميم البرامج لتواكب متغيرات وتطورات سوق العمل".

وأضاف: حدّدنا 3 أهداف إستراتيجية سنقيس عليها أثر الصندوق، وهي: دعم تنمية رأس المال البشري ليتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المواءمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف.

وبيّن أن المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق يقوم بعمل دراسات وأبحاث حول سوق العمل وتقديمها للمستفيدين والخبراء والجهات الإشرافية.