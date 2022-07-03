مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تستقبل حجاجاً من أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان

وثمّن عدد من الحجاج في تصريحات لهم الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج القادمين، منوهين بما وجدوه من طيب التعامل وترحيب وتيسير في الإجراءات، حيث أعرب الحاج شوبيتيك كوردون من جمهورية أوزبكستان عن سعادته وهو يصل لأراضي المملكة لأداء مناسك الحج لأول مرة، منوهًا بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات في الإجراءات والخدمات المقدمة لهم في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، داعياً الله أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.