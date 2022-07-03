مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تستقبل حجاجاً من أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار اليوم, حجاجاً من دول أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، بتنسيقٍ تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لهم من لحظة وصولهم للمملكة العربية السعودية وإلى المشاعر المقدسة، وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.
وثمّن عدد من الحجاج في تصريحات لهم الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج القادمين، منوهين بما وجدوه من طيب التعامل وترحيب وتيسير في الإجراءات، حيث أعرب الحاج شوبيتيك كوردون من جمهورية أوزبكستان عن سعادته وهو يصل لأراضي المملكة لأداء مناسك الحج لأول مرة، منوهًا بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات في الإجراءات والخدمات المقدمة لهم في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، داعياً الله أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
وأعربت الحاجة قدسيم بازيادة القادمة من جمهورية كازاخستان عن سعادتها وهي تشاهد الاستقبال المميز والاحتفاء بهم في مدينة الحجاج، منوهةً بتميز الخدمات وسلاسة الإجراءات.
ونوه الحاج مراد جان القادم من جمهورية قرغيزستان بما وجده الحجاج من حسن ضيافة تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوف الرحمن الذين يفِدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج.