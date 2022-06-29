"مدينة المستقبل" تبدأ مرحلة أعمال السفلتة في المشروع

وكان مشروع مدينة المستقبل قد أعلن بيع كامل الأراضي التي طرحت في المراحل الخمس في شهر فبراير من العام الحالي، حيث تم إطلاق المشروع في شهر سبتمبر من العام الماضي، ولاقى إقبالاً كبيراً منذ انطلاق البيع فيه.