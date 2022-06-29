"مدينة المستقبل" تبدأ مرحلة أعمال السفلتة في المشروع

أعلنت شركة المزيني العقارية المطوّر والمالك لمشروع مدينة المستقبل، بدء مراحل تنفيذ أعمال سفلتة الطرق والرصف وتركيب أعمدة الإنارة في المشروع.
وذكر الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة المستقبل الأستاذ باسل الفريح، أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع تجاوزت الــ 70 في المائة، حيث بدأنا بأعمال سفلتة الطرق الرئيسة والداخلية، وكذلك أعمال الرصف وتركيب أعمدة الإنارة في المشروع.
وأضاف الفريح، أن أعمال تنفيذ البنية التحتية لمشروع مدينة المستقبل يسير بحسب الخطة الزمنية الموضوعة له، كما أكد أن المشروع سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد.
وكان مشروع مدينة المستقبل قد أعلن بيع كامل الأراضي التي طرحت في المراحل الخمس في شهر فبراير من العام الحالي، حيث تم إطلاق المشروع في شهر سبتمبر من العام الماضي، ولاقى إقبالاً كبيراً منذ انطلاق البيع فيه.
ويُعد مشروع مدينة المستقبل أحد المشاريع النموذجية في الرياض؛ حيث يُقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، يضم 4415 منتجًا سكنيًّا تتنوّع ما بين فلل سكنية وأراضٍ مطورة مكتمل البنية التحتية من شبكات للمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام، إضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية بتصاميم مميزة، لتقديم منتج سكني يلبي متطلبات العملاء.