مدينة الملك سلمان الطبية تنهي معاناة طفلة مع كيس طفيلي في الكبد

تمكنت الفرق الطبية المكونة من قسم جراحة الأطفال وقسم الأشعة التداخلية وقسـم الأمراض المعدية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، عضو مجمع المدينة المنوّرة الصحي، من علاج طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بعد معاناتها من آلام مزمنة في البطن بسبب وجود كيس طفيلي في الكبد.