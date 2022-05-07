مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتضن حفل موظفي الجفالي للسيارات السنوي

وأضاف: لم يكن نجاح الشركة ليتحقق طوال الأعوام الماضية دون التزام موظفيها ووفائهم وحرصهم على تطوير العمل بشكل مستمر؛ لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملاء سيارات مرسيدس- بنز الذين نتشرف بخدمتهم ونعتز بثقتهم ونسعى جاهدين إلى الحفاظ على علاقة مستدامة معهم، عبر تطوير خدماتنا خصوصًا في جانب ما بعد البيع وفقًا لاستراتيجية الشركة التطويرية المستمرة.