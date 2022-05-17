مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تتعاون مع "سلوشنز" لتنفيذ استراتيجية المدينة الذكية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة (سلوشنز) عمر عبدالله النعماني: نسعد بشراكتنا مع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، امتدادًا لمكانتنا القوية في القطاع وريادتنا في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وامتلاكنا لمجموعة من أكثر الكفاءات والمواهب تميزًا في قطاع أعمالنا، ونحن على ثقة بأن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ستتيح إطلاق الأفكار المبتكرة، وتمكينها على أرض الواقع، وستؤسس نموذجًا رائدًا للمدن الذكية يقتدي به العالم.