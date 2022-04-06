مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الإذاعة والتلفزيون"

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، مذكرة تعاون لتعزيز وتفعيل التواصل والتعاون بما يسهم في إيجاد وتأسيس ونشر محتوى إعلامي متخصص ومحترف بمجال الصحة والغذاء.
ووقّع مذكرة التعاون الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي.
وتهدف المذكرة إلى تنفيذ محتوى متخصص ومحترف في مجالات اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء، وإيجاد فرص رعايات إعلامية مشتركة تخدم توجهات الطرفين، وتأسيس الإصدارات الإعلامية المتخصصة في مجال الغذاء والدواء، إضافة لتغطية الفعاليات ونقل وإدارة الأحداث والمراكز الإعلامية والمناسبات المحلية الخاصة بهيئة الغذاء والدواء.
وتشمل مذكرة التعاون إقامة برامج تدريبية مشتركة لتطوير الكوادر البشرية في المجالات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والاستفادة من مرافق الطرفين فيما يخدم مجال البرامج التلفزيونية والإنتاج المرئي.
ووفقًا للمذكرة الموقعة بين الطرفين؛ تتضمن مجالات التعاون توعية المستهلك بالاستخدام الآمن لمنتجات التجميل، وإقامة البرامج التلفزيونية وتقديم محتوى مرئي ومسموع (بودكاست، مقاطع توعوية بين أوقات البرامج) فيما يخص التغذية والصحة العامة موجه للطفل، وتبادل البيانات اللازمة لعمل الأبحاث والدراسات العلمية التي تختص بمجال الإعلام والصحة والتغذية.
وسيتم وضع آلية للتعامل مع الإعلانات المخالفة، والتأكيد على عدم نشر أي إعلانات لشركات الأدوية أو الأغذية أو الأجهزة والمنتجات الطبية إلا بعد التحقق من حصولها على الموافقة المسبقة للدعاية أو الإعلان عن منتجاتها.
وتأتي المذكرة انطلاقًا من رغبة الطرفين في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات وبناء شراكة استراتيجية يتحقق من خلالها التكامل تنعكس فوائده على جميع فئات المجتمع.