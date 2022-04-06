مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"الإذاعة والتلفزيون"

وسيتم وضع آلية للتعامل مع الإعلانات المخالفة، والتأكيد على عدم نشر أي إعلانات لشركات الأدوية أو الأغذية أو الأجهزة والمنتجات الطبية إلا بعد التحقق من حصولها على الموافقة المسبقة للدعاية أو الإعلان عن منتجاتها.