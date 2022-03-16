مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وSpire Solutions

من جانبه، قال مؤسّس شركة Spire Solutions ورئيسها سانجيف واليا: "تُظهر الإحصاءات أن 70% تقريبًا من السكان السعوديين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وهذا يمثل مجموعة مواهب ضخمة ومتحمسة وذكية في مجال التقنية، ويشرفنا التعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ونحن ملتزمون بتوفير المعرفة والتوجيه للشباب المعنيين في مجالات مثل الأمن السيبراني وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمزيد كجزء من دعمنا لأهداف المملكة المتمثلة في أن تكون اقتصادًا رقميًا، إضافة إلى عديد من المشاريع الضخمة التي باشرت بها المملكة".