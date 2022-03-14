مذكرة تفاهم بين "رئاسة الحرمين" ومركز إدارة النفايات لحماية البيئة وسلامة القاصدين

وقال إن الرئاسة العامة من مبدأ التعاون بين القطاعات حريصة على بناء شراكات استراتيجية نوعية مرتبطة بشكل مباشر بمرتكزات رؤية مملكتنا الطموحة تحديدًا فيما يتعلق بالتعاطي الحضاري والاحترافي مع نفايات الحرمين، وتدويرها حفاظًا على البيئة ومواردها.. مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم الاتفاق مع المركز لتقييم الوضع في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ، ووضع استراتيجيات نوعية متكاملة تنفيذية لموسمَي رمضان والحج -بإذن الله-، وتحديد كميات النفايات، ووضع آلية مزمنة لتدويرها.