مذكرة تفاهم بين "رئاسة الحرمين" ومركز إدارة النفايات لحماية البيئة وسلامة القاصدين

شهد مساعد الرئيس العام لشؤون الحرمين المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، مراسم توقيع رئاسة الحرمين على مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات. وقد وقّع عن جانب الحرمين وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني مع المدير العام لشؤون المركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور خالد بن سعد الحبشان.
وتضمنت بنود المذكرة التي وُقّعت متابعة مبادرات وبرامج تنظيم إدارة النفايات، وتنفيذها، والمساهمة في تنفيذ برامج وحلقات عمل توعوية في قطاع إدارة النفايات، فضلاً عن مراجعة الخطط الاستراتيجية التحولية لإدارة وتنظيم قطاع النفايات، إلى جانب تمكين فِرق العمل المشتركة من أداء المهام والمسؤوليات المنوطة بهم ضمن النطاق الجغرافي للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة والمسجد النبوي ومرافقه.
وتأتى الاتفاقية في إطار حرص رئاسة الحرمين الشريفين على الحفاظ على البيئة، وسعيها لتحقيق الاستدامة البيئية؛ وهو ما يعد نقلة نوعية إزاء المحافظة على الاستدامة والصحة البيئية، ومنعطفًا مهمًّا لصياغة خطة تنفيذية لإدارة وتدوير النفايات في الحرمين الشريفين، بما يسهم في تنظيم إدارة نفايات الحرمين بشكل احترافي، ووفق أفضل الممارسات في هذا المجال للتخلص النهائي بما يكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة.
وقال وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس محمد بن سليمان الوقداني، إن التوقيع على المذكرة جاء وفق توجيهات الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي إطار حرصه واهتمامه الكبير بالصحة البيئية للحرمين الشريفين.
وقال إن الرئاسة العامة من مبدأ التعاون بين القطاعات حريصة على بناء شراكات استراتيجية نوعية مرتبطة بشكل مباشر بمرتكزات رؤية مملكتنا الطموحة تحديدًا فيما يتعلق بالتعاطي الحضاري والاحترافي مع نفايات الحرمين، وتدويرها حفاظًا على البيئة ومواردها.. مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم الاتفاق مع المركز لتقييم الوضع في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ، ووضع استراتيجيات نوعية متكاملة تنفيذية لموسمَي رمضان والحج -بإذن الله-، وتحديد كميات النفايات، ووضع آلية مزمنة لتدويرها.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا لصحة البيئية واستدامتها؛ بما يكفل تنظيم إدارة نفايات الحرمين بشكل فاعل. مشيرًا إلى أن الرئاسة عززت التعاون المشترك مع الجهات الراغبة في تقديم المبادرات والخدمات النوعية والتوعوية في الحرمين الشريفين والمناشط القائمة فيهما.
يُشار إلى أن مراسم التوقيع حضرها الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس عمار بن محمد الأحمدي، ومدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس أحمد حسين ناشئ السويهري، ومدير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات الهندسية المهندس عبدالله محمد الحريقي، والمدير العام الاتفاقيات والشراكات المجتمعية عبدالرحمن بن يوسف الوابل، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، ومساعد المديرة العام للإدارة العامة لشؤون الخدمات النسائية عزة بنت شوكان العرياني، ومديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية عفاف بنت عمر الهوساوي.