مذكرة تفاهم بين "زين السعودية" وجامعة تبوك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد السدحان: إن "هذه الاتفاقية هي امتداد للخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستدامة المؤسسية التي ننتهجها في "زين السعودية"، والتي من أهم مرتكزاتها تمكين الشباب والشابات في وطننا الحبيب ووضعهم على المسار الصحيح لاكتساب المعرفة، ومدهم بالمهارات الضرورية للنجاح في مستقبل قائم على التقنية والابتكار.