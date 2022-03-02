مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان وجامعة الحدود الشمالية

تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مذكرة تفاهم مع جامعة الحدود الشمالية في طريف.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق الأعمال ذات النطاق التنموي والاجتماعي المشترك؛ بما يخدم المستهدفات الوطنية الكبرى.

كما تتضمن تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال تطوير برامج أكاديمية تتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، التي ستعود بالنفع على أبناء المنطقة؛ بما فيها من تمكين المجتمعات المحلية من التخصصات ذات الأولوية في نطاقات التنمية والاستدامة البيئية وغيرها.

وتتضمن الاتفاقيةُ تنسـيق برامج تدريب وتوعية مجتمعية للمجتمع المحلي وللطلاب والطالبات، في المحافظة على الآثار، وتنمية الغطاء النباتي، والحفاظ على الحياة الفطرية، الذي سيُسهم في تمكين المجتمعات المحلية من دورها التوعوي في المستهدفات الوطنية مثل "السعودية الخضراء"، والبرنامج الوطني لإعادة توطين الحياة الفطرية.

كما تشمل المذكرة تقديم خدمات البحوث والاستشارات، وتدريب الباحثين، وطرح مواضيع بحثية في مجالات تخدم عمل هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتتضمن تبادل المعلومات والبيانات في عدة مجالات؛ منها للطلاب والخريجين؛ بغرض التعاون معهم بما يخدم المجالات المشتركة.