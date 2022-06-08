مذكرة تفاهم لإنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي لقطاع الصناعة

ونصّت المذكرة على بحث سُبل دعم تطوير مبادرة المركز الوطني للتصنيع والإنتاج المتقدم لتسريع تبني التقنيات المتقدمة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ لرفع الكفاءة والإنتاجية، وتشجيع المنافسة، وتبني الابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم الجهود المبذولة لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات العلاقة بقطاع الصناعة، إضافة إلى بحث سُبل دعم تطوير المشروعات والشراكات والاستثمارات في مجالات التعاون المشتركة، بما يُعزز مصادر الدخل الوطنية، ويُسهم في توطين صناعات التقنية الحديثة واستحداث الوظائف، والتنسيق بين الطرفين لتدريب وتطوير القدرات والكفاءات الوطنية في مجالات التعاون المشتركة.