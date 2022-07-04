"مرافق ضيف الرحمن".. مبادرة وطنية لتسهيل رحلة الحاج

ولفت "معاجيني" إلى استمرار مراحل تطوير هذه المبادرة حتى يتم تنفيذها بشكلها الكامل، ووجود تصور موضوع من أجل تحسين التجربة في السنوات المقبلة واستقبال عدد أكبر من المرافقين من أجل العمل، بحيث يتجاوز العدد 4 أو 5 آلاف مرافق من الجنسين رجالاً ونساءً.