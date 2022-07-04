"مرافق ضيف الرحمن".. مبادرة وطنية لتسهيل رحلة الحاج

أطلقت شركة مطوفي حجاج الدول العربية مبادرة "مرافق ضيف الرحمن"، وهو برنامج مستحدث يوفر مرافقين للحجاج من كافة الدول العربية، ويركز على تخصيص مجموعة من شباب ونساء الوطن لمرافقة الحجاج منذ وصولهم إلى مكة المكرمة حتى مغادرتهم طوال رحلة الحج، حيث ستكون مهمتهم العمل على تسيير كافة الأمور لهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، والمساعدة في تأمين احتياجاتهم طوال فترة تواجدهم في أراضي المملكة.
وأشار رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال، إلى ضرورة توفير المرافق من أجل تسهيل تجربة الحجاج من الدول العربية.
وذكر أن الهدف من المبادرة هو تقديم صورة مشرّفة لموسم الحج وفق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالحاج الكريم، والسعي وراء تهيئة الجو المُريح له قدر المستطاع.
من جهته، أوضح نائب رئيس الشركة محمد معاجيني، أن ما يُقارب 1000 شخص من أبناء المملكة من الجنسين تقدموا للعمل في المرحلة الأولى خلال الموسم الحالي، الذي ستقدم فيه الخدمة لجماعات بدلاً من الأفراد.
ولفت "معاجيني" إلى استمرار مراحل تطوير هذه المبادرة حتى يتم تنفيذها بشكلها الكامل، ووجود تصور موضوع من أجل تحسين التجربة في السنوات المقبلة واستقبال عدد أكبر من المرافقين من أجل العمل، بحيث يتجاوز العدد 4 أو 5 آلاف مرافق من الجنسين رجالاً ونساءً.
وتأتي هذه البرامج التي تتبناها شركات الطوافة بإشراف من وزارة الحج والعمرة، في إطار تجويد الخدمات والرفع من مستواها، تسهيلاً لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لأهداف التحول ورؤية المملكة 2030.