متحدث أمانة مكة يزفّ بشرى عن قرب انفراج أزمة مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة بن عبدالله زيتوني، أن الأمانة تعمل حاليًا على استكمال مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل، خلال الفترة المقبلة.
وقال "زيتوني" لـ"سبق": نفيدكم بأن تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل من التقاطعات المهمة نظرًا لوقوعه على مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة، وحيث تم خلال الفترة الماضية استئناف الأعمال بالتقاطع للقادم من طريق المدينة إلى المشاعر المقدسة وكذلك الدورانات المرتبطة به وسيتم الانتهاء من هذا المسار خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله.
وأضاف: سيتم استكمال باقي الأعمال حتى يتم الانتهاء من كامل التقاطع بحول الله تعالى. ونفيدكم بأن تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل من التقاطعات المهمة نظرًا لوقوعه على مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة، وحيث تم خلال الفترة الماضية استئناف الأعمال بالتقاطع للقادم من طريق المدينة إلى المشاعر المقدسة وكذلك الدورانات المرتبطة به وسيتم الانتهاء من هذا المسار خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله.. وسيتم استكمال باقي الأعمال حتى يتم الانتهاء من كامل التقاطع بحول الله تعالى.
وكانت "سبق" نشرت تقريرًا بعنوان "خلال الأيام القليلة المقبلة.. فتح جسر المعيصم بمكة المكرمة للقادمين من النوارية"، جاء فيه أن أمانة العاصمة المقدسة تعتزم فتح وصلة جسر المعيصم المتقاطع مع طريق "السيل- الشرائع" للقادمين من النوارية؛ بعد معاناة استمرت سنوات؛ وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويضطر القادمون من النوارية إلى النزول لجهة المعيصم ثم الدوران من أسفل إحدى العبارات والعودة مرةً أخرى إمّا لطريق السيل أو الطريق المؤدي إلى المشاعر المقدسة، بسبب إغلاق الجسر.
وأظهرت الصور؛ التي وثّقتها "سبق" اللمسات الأخيرة لأعمال الوصلة الرابطة بين الطريق القادم من النوارية ومخطط الريان وصولاً إلى المشاعر المقدسة.
ويأمل الأهالي من المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وعلى رأسهم الأمين؛ إيجاد الحلول لفك لغز تعثُّر أجزاء من مشروع الكوبري خصوصًا ربطه بطريق السيل - الشرائع طلوعًا ونزولاً، حيث توقفت أعمال أكتاف الكوبري منذ سنوات ولم تُستكمل بعد، ولا تزال الصبات الخرسانية تحاصره من جميع الاتجاهات.