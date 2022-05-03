متحدث أمانة مكة يزفّ بشرى عن قرب انفراج أزمة مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل

وأضاف: سيتم استكمال باقي الأعمال حتى يتم الانتهاء من كامل التقاطع بحول الله تعالى. ونفيدكم بأن تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل من التقاطعات المهمة نظرًا لوقوعه على مدخل رئيس من مداخل مكة المكرمة، وحيث تم خلال الفترة الماضية استئناف الأعمال بالتقاطع للقادم من طريق المدينة إلى المشاعر المقدسة وكذلك الدورانات المرتبطة به وسيتم الانتهاء من هذا المسار خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله.. وسيتم استكمال باقي الأعمال حتى يتم الانتهاء من كامل التقاطع بحول الله تعالى.