مراكز الضبط الأمني تواصل منع مَن لا يحمل ترخيصاً من دخول مكة المكرّمة

استمراراً لجهود مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدّسة في تنظيم التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرّمة على تصريح من الجهات المختصة، ومنع غير الحاصلين على التراخيص، واصلت مراكز الضبط الأمني تطبيق التعليمات التي تقتضي إعادة قائدي المركبات من المقيمين ممّن لا يحملون تصاريح تخولهم بالدخول.