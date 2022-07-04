"مرحلة الأوج".. "الزعاق": الأرض في أبعد نقطة عن الشمس وهي الفترة الأحر

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق؛ إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من الشمس 152 مليون كلم، وتسمّى مرحلة الأوج، وستكون هذه هي الفترة الأحر بسبب زاوية سقوط الشمس العمودية على الأرض.
وتابع: خلال فصل الشتاء تكون مسافتها عن الأرض 147 مليون كيلو متر؛ إلا أنها باردة كونها مائلة.
وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة؛ ما ينتج عنه تقلب الليل والنهار، وتدور حول الشمس مرة كل 365 يوماً، وينتج عن هذا الفصول الأربعة، واختلاف طول الليل والنهار، ونتيجة لهذا فإن المسافة بينها وبين الشمس تختلف بحسب الفصول.