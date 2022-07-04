"مرحلة الأوج".. "الزعاق": الأرض في أبعد نقطة عن الشمس وهي الفترة الأحر

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق؛ إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من الشمس 152 مليون كلم، وتسمّى مرحلة الأوج، وستكون هذه هي الفترة الأحر بسبب زاوية سقوط الشمس العمودية على الأرض.