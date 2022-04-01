"مرصد المجمعة" بسدير: غدًا أول أيام رمضان فلكيًّا

وقال المرصد: يسرّ المرصد الفلكي أن يبين الظروف العلمية لرؤية الهلال، والتي توضح أنه في يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق 1 أبريل 2022م بحسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران سيَحدث الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت الرياض، وستَغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:36، بينما سيغرب الهلال الساعة 6:53".