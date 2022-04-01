"مرصد المجمعة" بسدير: غدًا أول أيام رمضان فلكيًّا

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أنه استكمل الاستعدادات لرصد هلال شهر رمضان 1443 مساء اليوم الجمعة 29 شعبان الموافق 1 أبريل 2022م.
وقال المرصد: يسرّ المرصد الفلكي أن يبين الظروف العلمية لرؤية الهلال، والتي توضح أنه في يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق 1 أبريل 2022م بحسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران سيَحدث الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت الرياض، وستَغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:36، بينما سيغرب الهلال الساعة 6:53".
وأضاف: أما في موقع المرصد الفلكي بحوطة سدير فستَغرب الشمس الساعة 6:13 دقيقة عند درجة 275، وسيَغرب الهلال الساعة 6:29 دقيقة عند درجة 273 أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 16 دقيقة تقريبًا بارتفاع 3.46 درجة واستطالة 5.2 درجة".