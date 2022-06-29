"مرصد المجمعة": هلال ذي الحجة سيمكث اليوم ٣٢ دقيقة بعد غروب الشمس في سماء مكة

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أنه سيقوم برصد هلال شهر ذو الحجة ١٤٤٣هـ، يوم الترائي الذي يوافق اليوم الأربعاء ٢٩ ذي القعدة؛ وفق قرار المحكمة العليا، وليس أمس الثلاثاء؛ لأن تاريخ أمس يوافق ٢٨ وليس ٢٩ ذي القعدة وفق قرار المحكمة العليا؛ مبينًا أن هلال شهر ذي الحجة سيمكث اليوم في الأفق بعد غروب الشمس ٣٢ دقيقة في سماء مكة المكرمة.