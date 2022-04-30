مرصد جامعة المجمعة: الهلال سيغرب قبل الشمس مساء اليوم

أكد مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير أن المرصد سيقوم برصد هلال شوال اليوم السبت في مقر الترائي بحوطة سدير ، مشيرًا إلى أن الهلال سيغرب قبل الشمس مساء اليوم (مما يعني إكمال شهر رمضان ٣٠ يومًا).