مرصد جامعة المجمعة: الهلال سيغرب قبل الشمس مساء اليوم

أكد مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير أن المرصد سيقوم برصد هلال شوال اليوم السبت في مقر الترائي بحوطة سدير ، مشيرًا إلى أن الهلال سيغرب قبل الشمس مساء اليوم (مما يعني إكمال شهر رمضان ٣٠ يومًا).
وقال مرصد جامعة المجمعة : سيقوم مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير برصد هلال شهر شوال1443هـ".
وأضاف: "يسر المرصد الفلكي أن يبين الظروف العلمية لرؤية الهلال، بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد لليوم السبت 29 رمضان 1443ه الموافق 30 أبريل 2022م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس وسيحدث الاقتران في الساعة 11:28 مساء السبت بتوقيت الرياض".
وأردف المرصد: في يوم الاحد 30 رمضان الموافق ١ مايو 2022م؛ ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:47 ويغرب الهلال الساعة 7:24 أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6:28 عند درجة 287 وسيغرب الهلال الساعة 7:06 عند درجة 289، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 38 دقيقة بارتفاع 8,1 درجة واستطالة 9 درجات".