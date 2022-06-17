مرضها في كتاب.. شاهد رسامة سعودية تغزل لوحات قصصية بموسم جدة

وحول الرسومات التي تعبر عن ذاتها؛ أكدت أنها قامت بتأليف كتاب يحمل قصة معاناتها مع مرض "الثعلبة" الذي ألم بها طيلة 7 أعوام، مشيرة إلى أنها اختصرت معاناتها بالحديث عن تجربتها في مضمون الكتاب، وقامت بتحويل الرسومات وترجمتها لمجموعة من القصص التي تهدف من خلالها إلى تخفيف المعاناة على من يصيبه المرض وتحقيق النتائج الإيجابية، حيث تستعرض أشجان 8 رسومات في الركن الخاص بها الذي يكتظ يومياً بالزوار.