مرضها في كتاب.. شاهد رسامة سعودية تغزل لوحات قصصية بموسم جدة

أسهمت فعاليات وبرامج موسم جدة في صقل المواهب الوطنية ودعمهم لتطوير مهاراتهم، واكتشاف أنفسهم عبر مناطق الموسم المختلفة.
وفي معرض الفنون بمنطقة "جدة آرت بروميناد" ، تقدم الرسامة أشجان الشهراني نفسها بقوة برسوماتها التي تقدمها في كافة المجالات، حيث تبرز في الفنون التي تعبر عن شخصيتها من خلال الفن السريالي والتشكيلي والتأثيري، كما تطورت موهبتها لتتمكن من إتقان الفنون الزيتية في الرسومات.
وتوضح "الشهراني"، أن الشغف قادها إلى أن تحقق أمنياتها في تقديم دورات متخصصة في الرسم، حيث تمارس الهواية منذ أكثر من 20 عاماً، مشيرةً إلى أن موسم جدة منحها فرصة لتقديم عملها للزوار والسياح؛ كونه أول معرض تشارك فيه بالدعم الكبير الذي قدمه لها موسم جدة.
وحول الرسومات التي تعبر عن ذاتها؛ أكدت أنها قامت بتأليف كتاب يحمل قصة معاناتها مع مرض "الثعلبة" الذي ألم بها طيلة 7 أعوام، مشيرة إلى أنها اختصرت معاناتها بالحديث عن تجربتها في مضمون الكتاب، وقامت بتحويل الرسومات وترجمتها لمجموعة من القصص التي تهدف من خلالها إلى تخفيف المعاناة على من يصيبه المرض وتحقيق النتائج الإيجابية، حيث تستعرض أشجان 8 رسومات في الركن الخاص بها الذي يكتظ يومياً بالزوار.