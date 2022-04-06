مرض وورم نادران.. "سليمان الحبيب" بالقصيم يُنهي معاناة سيدتين مع الشلل والصرع

وأوضح الدكتور هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن السيدة الأولى تبلغ من العمر 22 عامًا، حضرت من مدينة جدة لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، وهي تشكو من تشنجات صرعية حادة وتلعثم واضح في الكلام وضعف في الذاكرة، وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى؛ ولكن دون جدوى؛ نظرًا لخطورة العملية؛ مشيرًا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات الدقيقة عليها تَبين إصابتها بورم كبير الحجم في الفص الصدغي الأيسر بالدماغ (Temporal Lobe)، وهي منطقة شديدة الحساسية والمسؤولة عن السمع والكلام والذاكرة.