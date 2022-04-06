مرض وورم نادران.. "سليمان الحبيب" بالقصيم يُنهي معاناة سيدتين مع الشلل والصرع

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم مؤخرًا في إنهاء معاناة سيدتين في مقتبل العمر، من مضاعفات الإصابة بورم نادر جدًّا في الفص الصدغي الخلفي بالدماغ، والحالة الأخرى لمريضة تعاني من الشلل منذ الصغر نتيجة ولادتها بتشوه خلقي نادر يُعرف باسم "كياري الأول".
وأوضح الدكتور هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن السيدة الأولى تبلغ من العمر 22 عامًا، حضرت من مدينة جدة لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، وهي تشكو من تشنجات صرعية حادة وتلعثم واضح في الكلام وضعف في الذاكرة، وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى؛ ولكن دون جدوى؛ نظرًا لخطورة العملية؛ مشيرًا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات الدقيقة عليها تَبين إصابتها بورم كبير الحجم في الفص الصدغي الأيسر بالدماغ (Temporal Lobe)، وهي منطقة شديدة الحساسية والمسؤولة عن السمع والكلام والذاكرة.
وقال الجهني بعد دراسة التاريخ المرضي ونتائج الفحوصات: تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جراحية، والمريضة في حالة الوعي للاطمئنان المباشر على نتائج العملية، عبر استخدام جهازي الملاحة العصبية الأكثر تطورًا في العالم، وكذلك جهاز التحفيز العصبي.
وأشار إلى أن العملية استغرقت 5 ساعات متواصلة، وتم فيها استئصال الورم بنجاح ولله الحمد؛ إذ حصلت المريضة على رعاية فائقة طوال 4 أيام وعادت لمنزلها في جدة؛ مؤكدًا أنه تم متابعة المريضة بعد أسبوعين، وتَبين شفاؤها التام من كافة الأعراض السابقة.
وتابع: أثبتت فحوصات المريضة الثانية البالغة من العمر 21 عامًا، أنها تعاني منذ الولادة من تشوه خلقي عبارة عن صِغر حجم الفص الصدغي الخلفي من الدماغ. علاوة على وجود ضغط شديد من الجزء الخلفي للجمجمة على الفص الصدغي؛ الأمر الذي تسبب في تكهف شديد في النخاع الشوكي وعدم قدرة المريضة على المشي والحركة والبلع، وإصابتها بحركات لا إرادية في العين والوجه وكذلك الشعور الدائم بالصداع.
وأضاف الجهني أنه بعد دراسة حالة المريضة جيدًا تقرر إجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين، وتم فيها إجراء توسيع للفص الخلفي من الدماغ، مع إزالة جزء من الفقرة الرقبية الأولى باستخدام المجهر الإلكتروني المتطور؛ مشيرًا إلى أن الجراحة تكللت بالنجاح ولله الحمد، وقد اختفت 96% من الأعراض التي عانت منها، وخرجت من المستشفى بعد 4 أيام، وهي بخير، وعادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية.
وفي ختام حديثه قال الدكتور هاني الجهني: إن تشخيص وعلاج الحالات الطبية المعقدة؛ لا سيما أورام الدماغ والنخاع الشوكي وكذلك التشوهات الخلقية، دائمًا ما يحتاج علاجها إلى توفر المستشفيات المجهّزة بالتقنيات الحديثة والكوادر الطبية المدربة والخبيرة، متوجهًا بالنصح لكافة الحالات التي تشعر بأعراض مماثلة، وسرعة التشخيص والعلاج للسيطرة على هذه الأمراض ومضاعفتها الخطيرة.