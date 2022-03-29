مركز أعمال ملكية ينبع يفوز بجائزة "ستيفي الشرق الأوسط" للعام 2022

فاز مركز أعمال الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022 عن الفئة البرونزية في فئة (الابتكار في إدارة مراكز خدمة العملاء للجهات الحكومية).
وتعتبر جائزة ستيفي من أرقى الجوائز العالمية في مجال الابتكار والممارسات الإيجابية في قطاع الأعمال وخدمة العملاء على امتداد العالم؛ حيث يُقَدَّر عدد المتقدمين لها بالآلاف، ويحدد الفائزين بالجوائز من قِبَل لجانٍ تحكيمية محترفة من جميع أنحاء العالم.
وثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع -بهذه المناسبة- الجهود المتميزة لإدارة علاقات المستثمرين التي تقوم على إدارة مركز أعمال الهيئة الملكية.
وتأتي هذه الجائزة نتيجة دعم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وتتويجًا للجهود المستمرة للارتقاء بجودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية التي تتواكب مع برنامج الرؤية 2030.