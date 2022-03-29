مركز أعمال ملكية ينبع يفوز بجائزة "ستيفي الشرق الأوسط" للعام 2022

وتعتبر جائزة ستيفي من أرقى الجوائز العالمية في مجال الابتكار والممارسات الإيجابية في قطاع الأعمال وخدمة العملاء على امتداد العالم؛ حيث يُقَدَّر عدد المتقدمين لها بالآلاف، ويحدد الفائزين بالجوائز من قِبَل لجانٍ تحكيمية محترفة من جميع أنحاء العالم.