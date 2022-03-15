"مركز إدارة الدين" يقفل طرح شهر مارس 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسّمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.575 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030م، وبلغت الشريحة الثانية 6.8 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وثمانمائة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034م.