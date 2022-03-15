"مركز إدارة الدين" يقفل طرح شهر مارس 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.375 مليار ريال سعودي (عشرة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسّمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.575 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030م، وبلغت الشريحة الثانية 6.8 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وثمانمائة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034م.