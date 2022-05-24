مركز إدارة الدين يقفل طرح شهر مايو 2022م بمبلغ إجمالي قدره 14.953 مليار ريال

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 10.055 مليار ريال سعودي (عشر مليارات وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.184 مليارريال سعودي (ملياران ومائة وأربعة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق فيعام 2037 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.715 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.