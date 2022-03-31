مركز اتصال قطاع الأعمال بـ"الصحة" يواصل خدماته للمستفيدين

يواصل مركز اتصال قطاع الأعمال 920018090 التابع لوزارة الصحة تقديم خدماته للمستفيدين منه، حيث يتم استقبال الملحوظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً من الأحد حتى الخميس.
ويخدم المركز "أصحاب المنشآت الصحية الخاصة, والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وموردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية, وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي, والمستثمرين المحليين والعالميين, والمصنّعين المحليين في القطاع الصحي, والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة".
ويُقدم المركز خدماته لجميع الموردين من خارج القطاع الصحي، حيث بلغ متوسط الاتصالات التي تلقاها خلال الأشهر الستة الأخيرة أكثر من 100 اتصال أسبوعياً.
يشار إلى أن مركز اتصال قطاع الأعمال يقدم خدماته للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، حيث يتيح لهم عدة خدمات منها "استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالتراخيص الصحية للمنشآت والممارسين، والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملحوظات أو مقترحات تتعلق بأداء الوزارة"، كما أنه يتيح البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.