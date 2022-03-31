مركز اتصال قطاع الأعمال بـ"الصحة" يواصل خدماته للمستفيدين

يشار إلى أن مركز اتصال قطاع الأعمال يقدم خدماته للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، حيث يتيح لهم عدة خدمات منها "استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالتراخيص الصحية للمنشآت والممارسين، والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملحوظات أو مقترحات تتعلق بأداء الوزارة"، كما أنه يتيح البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.