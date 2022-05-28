"مركز الأبحاث" يستعرض نجاح زراعة الأناناس والكاجو والكرمبولا والشيكو بمهرجان "مانجو جازان"

ويُعرِّف المركز زوار المهرجان بعدد من التجارب الزراعية الناجحة، التي تشمل زراعة الأناناس التي بدأت تجاربها عام 1982م بإدخال أصناف من الأناناس، هي: شوقر لوف، والبيرولا، وناتال كويين. وكذلك زراعة الشيكو "السبوتا" التي بدأت عام 1985م، وزراعة الكاجو التي بدأت عام 1986م، وكذلك زراعة الكرمبولا أو "فاكهة النجمة"، التي بدأت زراعتها عام 1989م، وأعطت محصولاً جيدًا في المنطقة، وما زالت تحت البحث والدراسة.