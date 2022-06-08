مركز الأمير سلطان ينظم المؤتمر السنوي الأول لقصور القلب.. افتراضيًّا

وسيتم خلال المؤتمر عقد عدد من المحاضرات والندوات يتم من خلالها مناقشة علاجات قصور القلب الجراحية من زراعة القلب وعمليات القلب الصناعي، والتطرُّق إلى علاج الصمامات بالقسطرة في مرضى قصور القلب والأدوية المستجدة، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل عن كيفية استعمالها على مرضى القلب بشكل فعال وآمن.

وتم اعتماد المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.