مركز "الأمير فيصل" بأبها يجري‏ أول قسطرة قلبية بجهاز "أمبيلا"

وأجريت العملية لمريض يعاني من ضيق في شرايين عدة مع ضعف شديد بعضلة القلب؛ حيث ثبت الفريق الطبي الجهاز في الجهة اليسرى للمريض؛ لتسهيل مهمة الفريق أثناء عملية القسطرة من خلال ضخ الدم البطيني مباشرة الأورطي والشرايين القلبية.