مركز "الأمير فيصل" بأبها يجري‏ أول قسطرة قلبية بجهاز "أمبيلا"

تمكّن فريق طبي متخصص بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، من إجراء أول عملية قسطرة قلبية باستخدام أحدث الأجهزة من نوع "أمبيلا".
الفريق تكون من استشاريين بأمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية الدكتور محمد الأحمري، والدكتور عبدالله عسيري.
وأجريت العملية لمريض يعاني من ضيق في شرايين عدة مع ضعف شديد بعضلة القلب؛ حيث ثبت الفريق الطبي الجهاز في الجهة اليسرى للمريض؛ لتسهيل مهمة الفريق أثناء عملية القسطرة من خلال ضخ الدم البطيني مباشرة الأورطي والشرايين القلبية.
وقد تكللت تلك العملية بالنجاح، وحالة المريض الصحية جيدة ومستقرة، ولله الحمد.