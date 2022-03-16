مركز الالتزام البيئي يختتم التمرين التعبوي "استجابة 7" في تبوك

وبهذه المناسبة، أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري، أن رعاية أمير منطقة تبوك لتدشين التمرين تعكس أهمية العمل البيئي في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وفي ضوء العمل التكاملي من كل الجهات الحكومية والخاصة في زمن الرؤية، وتؤكد ما للبحر الأحمر من قيمة استراتيجية كبيرة، موضحًا أن الجهود المتواصلة والرامية للحفاظ على بيئة المملكة البحرية واستدامتها تهدف لتحقيق غاية نبيلة تتجسد في أن يتفادى العالم أجمع خطر التداعيات الاقتصادية للتلوث النفطي أو البحري بشكل عام، والمتمثلة في توقف حركة الملاحة البحرية التي يعتمد عليها اقتصاد العالم، أو وصول أي ملوثات إلى السواحل، أو تدمير الثروات في البيئة البحرية.