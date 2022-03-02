مركز الالتزام البيئي يدشن فعاليات الإرشاد البيئي من الرياض

دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، معرض "الإرشاد البيئي لاستدامة بيئة نحياها"، وجاء التدشين في مجمع الرياض بارك التجاري؛ وذلك بحضور المدير التنفيذي للأداء البيئي الدكتور عبدالرحمن الشهري، والمدير التنفيذي للإعلام والعلاقات العامة عبدالله صايل المطيري، وعدد من قيادات مركز الالتزام البيئي والمهتمين بالعمل التطوعي في جانب الالتزام البيئي بوجه عام.

وحول أهمية الفعالية التي أطلقها مركز الالتزام البيئي، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري، أن الإرشاد البيئي يحظى باهتمام المركز وحرصه، ويأتي إطلاق هذه الفعالية في الرياض لتجسيد اللبنة الأولى ضمن سلسلة من فرص التواجد في كافة مناطق المملكة، ومع إطلاق هذا الحضور للإرشاد البيئي.

وأضاف المطيري: أتقدم نيابة عن كافة منسوبي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمنتسبين للعمل البيئي، بالشكر والثناء لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز؛ لحرصه ودعمه المتواصلين، كما أتقدم بالشكر إلى الرئيس التنفيذي للمركز لحرصه على تفعيل هذا النشاط وتدشينه لباكورة محافل "الإرشاد البيئي" في الرياض؛ حيث يستقبل منسوبو المركز زوارهم في "الرياض بارك" حتى يوم الأحد 6 مارس 2022م.

واختتم المطيري حديثه مؤكدًا حرص مركز الالتزام البيئي على تقديم فرص لا محدودة للشراكة مع المركز عبر بوابة الإرشاد البيئي؛ حيث يبدأ مقر الفعالية أنشطته من الرابعة عصرًا وحتى العاشرة ليلًا بـ"الرياض بارك"؛ مشيرًا إلى توفير مقر الفعالية فرصة تسجيل المتطوعين في الالتزام البيئي على امتداد المملكة، مع توفير فرص للتعرف على ضوابط الرقابة البيئية عبر فريق مختص من المفتشين والمفتشات السعوديين، ومؤكدًا ترحيب المعرض المصاحب لمشاركة الأسرة والطفل في مسابقة "لون بيئتك"، التي تستهدف تعزيز المفاهيم البيئية لدى الأطفال؛ إيمانًا بأهميتهم في قيادة مستقبل العمل البيئي والمحافظة على استدامته، وداعيًا لمتابعة حساب المركز على منصة تويتر @ncecksa لمعرفة الجديد.