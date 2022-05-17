مركز التحكيم التجاري الخليجي يسجل نزاعًا بنحو 41 مليون دولار

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري: منطقة الخليج تشهد نموًّا متزايدًا في حجم الاستثمارات الأجنبية، وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو تطور منظومة التحكيم على مستويات عدة؛ من أبرزها وجود مركز تحكيم إقليمي عريق، وهو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك صدور العديد من التشريعات الوطنية في منطقتنا الداعمة لفضّ النزاعات عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.