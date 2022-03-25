مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 5.072 مستفيدًا خلال أسبوع

وراجع عيادة الطوارئ 655 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 317 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 139 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 110 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 249 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 6 أفراد، وقسم التغذية العلاجية 85 مستفيدًا، وقسم التوليد 4 أفراد، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.474 فردًا، كما راجع قسم الأشعة 90 مستفيدًا، وقسم المختبر 469 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.474 فردًا.