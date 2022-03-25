مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 5.072 مستفيدًا خلال أسبوع

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.072 مستفيدًا خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 655 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 317 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 139 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 110 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 249 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 6 أفراد، وقسم التغذية العلاجية 85 مستفيدًا، وقسم التوليد 4 أفراد، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.474 فردًا، كما راجع قسم الأشعة 90 مستفيدًا، وقسم المختبر 469 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.474 فردًا.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 574 فردًا، وقسم نقل الدم شخصين، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 66 طنًا و340 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، يستفيد منها 3.720 فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي.
ويأتي توزيع هذه المساعدات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الطلب على السلع الغذائية، وللتخفيف من معاناة الأسر الأشد ضعفًا في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق.