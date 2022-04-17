مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 5.110 مستفيدين خلال أسبوع

وراجع عيادة الطوارئ 510 مستفيدين، وعيادة الباطنية 262 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 185 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 115 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 253 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 7 أفراد، وعيادة الأطفال 153 فرداً، وقسم التوليد 4 أفراد، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.482 فرداً، كما راجع قسم الأشعة 201 مستفيد، وقسم المختبر 456 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1.482 فرداً.