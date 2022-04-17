محليات

مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 5.110 مستفيدين خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 5.110 مستفيدين خلال أسبوع
واس
واس

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.110 مستفيدين خلال المدة من 23 حتى 29 مارس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 510 مستفيدين، وعيادة الباطنية 262 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 185 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 115 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 253 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 7 أفراد، وعيادة الأطفال 153 فرداً، وقسم التوليد 4 أفراد، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.482 فرداً، كما راجع قسم الأشعة 201 مستفيد، وقسم المختبر 456 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1.482 فرداً.

وراجع قسم الخدمات التمريضية 554 فرداً، وقسم نقل الدم شخصان، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مركز الجعدة الصحي
محافظة حجة

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