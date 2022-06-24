خلال أسبوع.. مركز الجعدة الصحي باليمن يقدم خدماته لـ4.301 مستفيد

وراجع عيادة الطوارئ 422 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 309 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 77 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 84 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 142 مريضًا، وعيادة الإحالة الطبية 14 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 208 أطفال، وقسم التوليد 5 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ1.247 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 154 مستفيدًا، وأجري 392 فحصًا مخبريًّا، وراجع قسم التوعية والتثقيف 1.247 مراجعًا.