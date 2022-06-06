مركز "الخصوبة" بالطائف يساعد سيدة على الحمل بعد حرمان 7 سنوات

بعد حرمانها من الحمل لأكثر من 7 سنوات، تَمَكّن مركز الخصوبة والإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، من مساعدة امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا على الحمل لأول مرة؛ وذلك بعد عمل تلقيح صناعي.
وذكر الناطق الإعلامي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق" أن مركز الخصوبة والإنجاب يقوم بتشخيص ومتابعة حالات تأخر الحمل.
ويضم المركز العديد من الوحدات؛ أهمها مختبر الذكورة والتلقيح الصناعي تحت إشراف كوادر بشرية ذات كفاءة.
وأشار "الحميدان" إلى أن المركز يعمل على مدار الأسبوع، ويتم الحجز في المركز عن طريق تطبيق "موعد".