مركز "الخصوبة" بالطائف يساعد سيدة على الحمل بعد حرمان 7 سنوات

بعد حرمانها من الحمل لأكثر من 7 سنوات، تَمَكّن مركز الخصوبة والإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، من مساعدة امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا على الحمل لأول مرة؛ وذلك بعد عمل تلقيح صناعي.