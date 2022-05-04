مركز العمليات الأمنية الموحدة بالرياض ومكة يتلقى 1,634,055 اتصالاً خلال شهر رمضان

وبلغ عدد البلاغات المُسْتَقْبَلَةِ في منطقة مكة المكرمة (771,935)، وفي منطقة الرياض (862,120)، بإجمالي مكالمات مُسْتَقَبَلَة في المنطقتين (1,634,055) مكالمةً، يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.